Banca Mediolanum, ottimo andamento commerciale a luglio

(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha chiuso il mese di luglio con risultati commerciali positivi: 1.220 milioni di cui raccolta netta totale di Gruppo +803 milioni, erogazioni di mutui e prestiti 400 milioni, raccolta Polizze Protezione 16,6 milioni. L’Ad Massimo Doris ha affermato “prosegue con slancio l’ottimo andamento dei risultati commerciali”.

La raccolta – ha spiegato – è stata caratterizzata da un mix di grande qualità che vede i clienti prediligere le soluzioni di risparmio gestito. La raccolta in fondi e polizze unit-linked, con flussi positivi per 588 milioni, posta il totale da inizio anno a quasi 4 miliardi. Bene anche la raccolta di polizze protezione, che vede i premi crescere del 28% con 93 milioni di euro da inizio anno.

“Il record di 400 milioni di erogazioni nel mese sottolinea l’unicità di Banca Mediolanum e evidenzia il nostro impegno ad essere concretamente al fianco delle famiglie in questa fase di ripartenza dell’economia, posizionandoci sempre più come riferimento unico per tutti i servizi bancari e finanziari”, conclude Doris.