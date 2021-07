Banca Mediolanum, l’utile netto balza del 79% nel primo semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha registrato un utile netto pari a 268,7 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita del 79% rispetto ai 150,5 milioni di euro del primo semestre del 2020, “grazie al forte miglioramento di tutte le linee di ricavo generato dagli eccellenti

volumi commerciali e dai positivi effetti di mercato”, sottolinea l’istituto fondato da Ennio Doris.

La raccolta netta record in prodotti gestiti ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 698 milioni di euro. Il margine da interessi è stato pari a 129,9 milioni di euro, in crescita del 15%, ed è stato sostenuto dalle erogazioni alla clientela e dal costo della raccolta retail più contenuto rispetto allo scorso anno. Il margine operativo ammonta a 245,3 milioni di euro, superiore del 27% rispetto al primo semestre del 2020.



Gli impieghi alla clientela retail del gruppo si attestano a 13,2 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al 31 dicembre 2020 e del 19% anno su anno. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti del gruppo rimane contenuta e pari allo 0,62%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno 2021 conferma la solidità di Banca Mediolanum attestandosi al 21,3%.

“I risultati presentati oggi confermano nuovamente il pieno stato di salute di Banca Mediolanum, in tutti gli ambiti – ha commentato Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum – Il margine operativo continua a crescere sostanzialmente anno dopo anno, anche grazie al significativo trend di decremento innescato nel rapporto cost/income, con l’ennesima conferma della forza del business ricorrente in Italia ma anche in Spagna”. Con riferimento allo stop della BCE alle limitazioni a dividendi e buyback da ottobre, Doris ha aggiunto che la banca ha “iniziato le interlocuzioni con l’autorità di riferimento per procedere nel prossimo mese di ottobre al pagamento di quanto già deliberato“.