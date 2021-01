Banca Mediolanum, il calendario finanziario del 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La Società che opera nel settore bancario e assicurativo ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021:



Giovedì 11/02/2021

CDA: Approvazione degli schemi di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Mercoledì 03/03/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Giovedì 15/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Martedì 11/05/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Giovedì 29/07/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Mercoledì 10/11/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

Banca Mediolanum ha segnalato inoltre che le presentazioni dei dati agli analisti avverranno, di regola, nelle stesse date indicate per l’approvazione dei dati contabili di periodo. Per quanto riguarda invece la politica dei dividendi, che dovrà tenere conto delle intervenute

raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, i vertici d di Mediolanum hanno specificato che verranno diffuse successive comunicazioni in occasione dell’approvazione dei dati contabili annuali.