Banca Mediolanum costituisce nuova direzione Investment banking

(Teleborsa) – Banca Mediolanum annuncia la costituzione di una nuova direzione interna, con l’obiettivo di sviluppare l’area di business dell’Advisory & Investment Banking.

La Direzione Investment Banking è affidata a Diego Selva, il quale riporta direttamente al Direttore Generale. Il manager vanta una qualificata esperienza ventennale nel settore dell’Investment Banking, maturata in particolare presso Bank of America Merrill

Lynch, nelle sedi di Londra, New York, Singapore e Milano.