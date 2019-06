Banca Mediolanum chiude maggio con una raccolta positiva

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta positiva per 259 milioni di euro ed una raccolta netta del Risparmio Gestito positiva per 94 milioni. Da inizio anno, la raccolta ammonta a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2018.

Commentando questi dati, l’Amministratore delegato Massimo Doris ha affermato che il risultato di maggio “riflette un atteggiamento di attesa legato alle incertezze macroeconomiche e politiche che ha portato i clienti a privilegiare temporaneamente una maggiore liquidità”.

Doris ha voluto anche commentare il prossimo debutto all’AIM di Sirio, di cui Banca Mediolanum è NOMAD, ricordando che si tratta di “un risultato ancor più significativo essendo questa operazione una delle maggiori sul segmento AIM negli ultimi 12 mesi e considerando il perdurare del clima di incertezza generale che contraddistingue i mercati”.