Banca Mediolanum, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 – portante un utile di Euro 434 milioni – e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,78 di cui Euro 0,02667 per azione pagabili a maggio 2021 e la restante parte per Euro 0,41333 pagabile a ottobre 2021 subordinatamente all’assenza di nuovi provvedimenti e/o raccomandazioni ostative alla distribuzione emanate da parte dell’Autorità di Vigilanza. I suddetti Euro 0,78 si compongono di Euro 0,44 relativi agli utili 2020 e Euro 0,34 a valere sulle riserve generatesi con gli utili 2019.

Gli azionisti hanno proceduto inoltre alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto: Ennio Doris – Presidente; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Giovanni Pirovano; Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi; Laura Oliva.



I Consiglieri: Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi e Laura Oliva sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l’1,16185% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 14,47% dei voti) mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris (la quale ha ottenuto il 52,26% dei voti).

I Consiglieri: Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi e Laura Oliva hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, dell’art. 13 del D.M. 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

