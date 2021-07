Banca Mediolanum, a giugno raccolta netta di 687 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha registrato volumi commerciali totali pari a 1.061 milioni di euro a giungo. La raccolta netta totale è stata di 687 milioni di euro, dato che porta il totale da inizio anno a 4,67 miliardi di euro (nello stesso periodo del 2020 l’istituto aveva registrato una raccolta di 5 miliardi di euro).

La raccolta netta in risparmio gestito è stata di 482 milioni di euro nel sesto mese dell’anno (3,3 miliardi di euro da inizio 2021), le erogazioni alla clientela pari a 360 milioni di euro (1,9 miliardi di euro da inizio anno) e i premi polizze protezione pari a 14,1 milioni di euro (76,7 milioni di euro nei primi sei mesi).

“Tengo innanzitutto a sottolineare che a fine giugno abbiamo conseguito e superato il traguardo dei 100 miliardi di masse – ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum – E questo anche grazie al contributo determinante della raccolta, che a giugno si è attestata a 687 milioni di euro, nonostante il mese sia stato caratterizzato da forti flussi in uscita per il pagamento delle imposte, pari a quasi 200 milioni. In particolare, la raccolta gestita continua ad essere trainante, con 3,3 miliardi di euro nei primi sei mesi”.