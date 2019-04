Banca Intermobiliare, socio maggioranza Trinity presenta lista per CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’azionista di maggioranza di Banca Intermobiliare ha presentato la propria lista di candidati per il rinnovo del CdA, che sarà oggetto dell’assemblea convocata a Torino per il prossimo 30 aprile, proponendo un “ampio rinnovo” dell’organo amministrativo funzionale al “rilancio” della banca.

Trinity Investments del fondo Attestor, in qualità di azionista di maggioranza con una quota superiore all’89% del capitale, ha proposto una composizione a nove membri, dove il candidato Presidente è Jurgen Dennert, grazie all’esperienza maturata in Medio Credito Centrale e Unicredit, che succederà all’attuale Presidente Maurizio Lauri, il quale ha manifestato la sua indisponibilità ad una rielezione. Stessa decisione per l’attuale Ad Matteo Colafrancesco, entrato un anno fa in una situazione difficile per la banca.

Fra i candidati di Triniti figurano anche Claudio Moro, ex Ad di Banca Leonardo e con pregresse esperienze in Lazard e Leonardo, Massimo Tosato, con un’esperienza ventennale in Schroeders ed ex Ad di Questio, assieme a quattro amministratori indipendenti: Anna Chiara Svelto, Sara Zaltron, Maria Paola Clara, Elisabetta Pizzini. Completano la lista Pietro Stella e David Alhadeff, soci di Attestor Capital e già componenti del precedente Consiglio.

Nel presentare la lista, Trinity ha ricordato che “nei mesi scorsi, con il supporto fondamentale del nuovo azionista di maggioranza, è stata messa in atto un’importante operazione di patrimonializzazione ed efficientamento, funzionale a rilanciare la Banca” e che “si apre ora una nuova fase volta a consolidare il posizionamento della Banca nel segmento del wealth management”.

Frattanto, per l’assemblea è stata presentata anche un’altra lista dei soci di minoranza guidati da Pietro D’Aguì, ex Ad di Banca Intermobiliare, con una quota complessiva del 3% che candida Emanuele Canavese, Mara Teresa di Chio e Costanza d’Ormea.