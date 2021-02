Banca Intermobiliare, risultati 2020 superiori a target piano strategico

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati superiori agli obiettivi del Piano strategico 2019-2024 e in significativo miglioramento rispetto all’esercizio precedente per Banca Intermobiliare che chiude l’esercizio con un risultato ante imposte seppure negativo per 10,7 milioni in riduzione rispetto ai 38,8 milioni del 2019.

Il rafforzamento patrimoniale effettuato e gli interventi di razionalizzazione e cost management hanno consentito il raggiungimento di un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) del 25,48% contro il 29,27% a fine 2019 ed il 19,74% a fine 2018. Posizione di liquidità ampiamente superiore ai requisiti normativi, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) pari a 193% (182% a fine 2019 e 178% a fine 2018).



Raccolta totale da clientela (Total Customer Assets o TCA) pari a circa 4,5 miliardi (5,1 miliardi al 31 dicembre 2019), grazie a una rete di circa 100 Relationship Manager operativi in 21 tra filiali e negozi finanziari.

Il margine d’intermediazione al 31 dicembre 2020 si attesta a 46,9 milioni, in riduzione del 16,3% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 56,0 milioni). Il margine d’interesse si attesta a 8,8 milioni, in diminuzione del 27,2% rispetto al 2019 (Euro 12,1 milioni), le commissioni nette annue ammontano a 30,1 milioni, in contrazione dell’11% rispetto all’analogo periodo del 2019 (Euro 33,8 milioni), inclusive di performance fees per Euro 4,6 milioni (Euro 4,4 nel 2019).

Il risultato dell’operatività finanziaria è pari a 8 milioni, in riduzione rispetto all’esercizio precedente (Euro 10,2 milioni; -21,1%) che aveva però beneficiato, nel corso del terzo trimestre, di una rilevante quota di dividendi straordinari su fondi di investimento detenuti in proprietà.

Grazie alle iniziative di cost management i costi operativi sono risultati pari a Euro 55,1 milioni, in calo del 24,9% rispetto all’esercizio precedente (Euro 73,4 milioni), con un cost/income pari al 117,7%, in calo rispetto al valore relativo all’esercizio 2019 (131,1%) e a quello relativo al primo semestre 2020 (122%).