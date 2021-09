Banca Intermobiliare, il titolo spicca il volo dopo il ritorno all’utile

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo la private bank italiana, che si attesta a 0,0448, con un aumento dell’8,74%. Il titolo di Banca Intermobiliare beneficia dell’approvazione da parte del CdA della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021, comunicata ieri sera a mercato chiuso.

La private bank indipendente – quotata sull’MTA di Borsa Italiana – ha registrato un utile netto di periodo di 3,2 milioni di euro, tornando all’utile per la prima volta dal primo semestre 2015.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,0456 e successiva a quota 0,0481. Supporto a 0,0431.