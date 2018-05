Banca IMI, cresce l’utile nel primo trimestre +46,3%

editato in: da

(Teleborsa) – Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso il primo trimestre con un utile netto consolidato di 188 milioni di euro. Il risultato si mostra in aumento del 46,3% rispetto ai 129 milioni del 31 marzo 2017 grazie all’andamento dei ricavi (+26,5%), sostenuti da robusti profitti da trading e da utili da cessione dei titoli per investimento, oltre che da interessi netti in crescita sia rispetto al trimestre di confronto che rispetto al 4° trimestre 2017.

Il margine di intermediazione si posiziona a 436 milioni di euro (+26,5%). Il risultato della gestione operativa si porta a 318 milioni di euro (+37,8% rispetto al primo trimestre 2017) per effetto dell’andamento del margine d’intermediazione.