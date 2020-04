Banca Ifis, presentata offerta vincolante per 70,77% di Farbanca

editato in: da

(Teleborsa) – Banca IFIS ha presentato oggi un’offerta vincolante per l’acquisizione del 70,77% del capitale sociale di Farbanca, società detenuta da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. Il restante 29,23% fa capo a 450 piccoli azionisti, prevalentemente

farmacisti.

L’offerta – si legge in una nota – ha validità 90 giorni ed è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

“L’iniziativa si inquadra nell’ambito del percorso di crescita del nostro Gruppo, caratterizzato dal costante rafforzamento della presenza nei mercati di riferimento – spiega Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca IFIS -. Da diversi anni Banca IFIS ha maturato una significativa presenza nel settore delle farmacie, sia in termini di mercato sia di credito. La possibile acquisizione di Farbanca rappresenta un’opportunità per Banca IFIS di consolidare la posizione di leadership nel settore, grazie anche alle potenziali sinergie a livello di Gruppo con Credifarma, operatore finanziario specialistico partecipato da Banca IFIS per il 70% e da Federfarma per il 30%”.

Farbanca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni di euro e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto è di 65,5 milioni di euro, il CET1 è pari al 16% e le attività ponderate per il rischio (RWA) sono di 409,9 milioni di euro.