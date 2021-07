Banca Ifis, ok da assemblea a modifiche Statuto per designare due condirettori generali

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Ifis ha approvato le modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto sociale in previsione del nuovo assetto organizzativo che introdurrà le figure di due condirettori generali. Via libera anche all’aggiornamento delle politiche di remunerazione, al piano dei compensi basato su strumenti finanziari per alcune figure aziendali e all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Al termine dell’iter, i due condirettori generali saranno Fabio Lanza, che entrerà nel Gruppo Banca Ifis il 1° agosto 2021, e Raffaele Zingone, in Banca Ifis dal 2006 dove ha ricoperto diversi ruoli della responsabilità, dal Controllo di gestione a direttore di Banca Ifis Impresa fino alla più recente responsabilità dell’Area Centrale Affari.



Fabio Lanza, 50 anni, ricoprirà il ruolo di Chief Operating Officer (COO) e riporterà all’amministratore delegato Frederik Geertman. Il manager, da ottobre 2019 Head of Business Transformation & Development di UniCredit Wealth Management, ha iniziato la sua carriera presso il Credito Italiano. A giugno del 2015 è diventato COO e a novembre 2016 è stato nominato Condirettore Generale Commerciale & Operations di Cordusio SIM.

Inoltre, dal 1° settembre 2021, Mauro Baracchi sarà il nuovo Direttore Risorse Umane. Baracchi, 55 anni, ha un’esperienza trentennale nel mondo bancario: i primi venti anni passati in Unicredit tra le Risorse Umane e il Business, gli ultimi anni in Italease come responsabile del personale, poi al Banco Popolare, quindi in Banco BPM con la responsabilità di gestione del personale del Gruppo.