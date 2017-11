(Teleborsa) – Banca Ifis ha sottoscritto un’offerta vincolante relativa all’acquisizione del controllo di Cap.Ital.Fin, società specializzata in finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento per pensionati, dipendenti privati, pubblici, statali ed opera in tutta Italia.

Il closing dell’operazione, si legge in una nota, è previsto nei primi mesi del 2018.