Banca Ifis, margini in crescita nei 9 mesi

(Teleborsa) – Banca Ifis archivia i primi nove mesi del 2018 con un utile netto che si attesta a 89 milioni di euro (-40,3%) ed un margine di intermediazione in crescita del 7,5% a 403,6 milioni.

Il settore NPL cresce del 55,3% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio per effetto sia delle buone performance registrate dalla gestione dei portafogli in essere, che hanno comportato una migliore qualità degli accordi di pagamento sottoscritti, sia per la valorizzazione di parte del portafoglio giudiziale precedentemente mantenuto a costo.

Nei nove mesi, il CET1 è pari al 14,63%, ma considerando il consolidamento prudenziale in La Scogliera si attesta al 10,67%.