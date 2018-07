Banca IFIS lancia rendimax assicurazioni: l’e-commerce multibrand della protezione

editato in: da

(Teleborsa) – Nasce rendimax assicurazioni, l’e-commerce multibrand pensato per chiunque ricerchi protezione e voglia sottoscrivere una polizza in autonomia, senza sportelli, agenti o intermediari, lanciato da Banca IFIS in collaborazione con Yolo, partner strategico dell’istituto per il progetto.

1 partner strategico, 3 compagnie assicurative, 6 momenti di vita, 9 prodotti. E si tratta solo dell’inizio. Entro la fine del 2018 verranno aggiunte almeno altre 2 nuove categorie ed altrettante compagnie assicurative, con l’obiettivo di chiudere il 2019 con un raddoppio dei prodotti disponibili rispetto alla partenza. La presenza del 3 o dei suoi multipli ritorna: le polizze annuali possono essere infatti rateizzate in 12 mesi senza interessi, 15 sono i professionisti che compongono il team di lavoro di rendimax assicurazioni mentre 18 sono i prodotti che rendimax assicurazioni punta ad avere ad un anno dal lancio.

“Il rapporto diretto con il cliente, completamente disintermediato grazie anche all’adozione della tecnologia, fa parte della visione e del DNA di Banca IFIS” ha detto Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di Banca IFIS.