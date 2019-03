Banca Ifis, ex AD Bossi presenta lista minoranza per nuovo CdA

editato in: da

(Teleborsa) – In vista dell’Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis, convocata in unica seduta per il giorno 19 aprile 2019, la banca rende noto che nella giornata di oggi (22 marzo 2019) è stata presentata dagli azionisti Giovanni Bossi, Francesca Maderna e Alchimia S.p.A., titolari complessivamente del 6% del capitale dell’istituto, la seguente Lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

1. Giuseppe Benini

2. Renato Giovannini

Lo scorso 9 marzo Banca Ifis aveva comunicato che il socio di maggioranza La Scogliera (50,21%), holding controllata da Sebastien Egon Furstenberg, ha deciso di non inserire Bossi nella lista di maggioranza, candidandoLuciano Colombiniquale nuovo Amministratore Delegato.

Sempre oggi è stata presentata dall’azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. la seguente Lista di candidati alla carica di componente del Collegio sindacale:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

1. Franco Olivetti

2. Marinella Monterumisi

Candidati alla carica di Sindaco supplente

1. Anna Maria Salvador

2. Alessandro Carducci Artenisio

Ulteriori liste potranno essere presentate entro e non oltre la data del 25 marzo 2019.