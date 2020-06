Banca Ifis e Veneto Sviluppo, partner nel sostegno a PMI venete

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Ifis è al fianco di Veneto Sviluppo, e della Regione Veneto, per la concessione di finanziamenti agevolati al fine di supportare le esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

La convenzione tra la banca e la finanziaria regionale veneta – si legge in una nota – è stata firmata oggi, venerdì 5 giugno: si tratta di una nuova opportunità di accesso al credito per favorire le imprese di piccole dimensioni, verso cui Banca Ifis ha una forte e consolidata expertise, in difficoltà nell’affrontare la ripresa dell’attività.