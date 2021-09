Banca Ifis, Daniela Bonzanini eletta presidente di FCI

(Teleborsa) – Daniela Bonzanini, Head of International e membro dei Board delle controllate estere di Banca Ifis presenti in Polonia e in Romania, è stata eletta presidente di FCI – Factors Chain International, la rete che aggrega circa 400 società che operano nel factoring in oltre 90 Paesi.

Daniela Bonzanini vanta oltre 30 anni di esperienza nel factoring internazionale e si è unita a Banca Ifis nel 2002, seguendo in particolare lo sviluppo internazionale nell’Est Europa (Polonia e Romania) e divenendo Responsabile dello sviluppo del business e del network internazionale.

“Dobbiamo essere innovativi per far avanzare la nostra industria in questa nuova era di sviluppo sostenibile e garantire che l’intero sistema ne esca più forte di prima”, ha sottolineato Bonzanini, facendo cenno alla crisi innescata dal Covid-19.

L’elezione è avvenuta nel corso della 53esima riunione annuale di FCI ad Amsterdam, durante la quale sono stati anche consegnati i Business Award 2021. Banca Ifis si è aggiudicata il titolo di “Best Service quality improvement since 2020 as Import Factor” per il miglioramento del servizio al cliente.