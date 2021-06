Banca IFIS corre in Borsa: pioggia di giudizi positivi dagli analisti

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Banca Ifis, che passa di mano con un rialzo del 9,84%a Piazza Affari, dopo una pioggia di giudizi positivi da parte degli analisti. Tre broker hanno incrementato il Target Price della banca specializzata nel settore NPLdopo che l’assemblea de La Scogliera, che controlla la banca, ha deliberato il trasferimento della sede legale della società a Losanna, in Svizzera.

La valutazione aumenta per Banca IMI, che ha portato il Target price 14,7 euro, senza includere gli effetti di La Scogliera. “La mossa potrebbe migliorare la fiducia del mercato nell’approccio amichevole di La Scogliera”, sottolinea il Broker, ricordando il ritiro forzato del progetto di fusione inversa nel 2019 ed i benefici allora promessi da Presidente Sebastien Egon Furstenberg. “La Scogliera – sottoloinea – sembra aver trovato un via alternativa per ottenere quei benefici patrimoniali,una delle prime azioni di Ernesto Furstenberg Fassio, vicepresidente di Banca IFIS e amministratore delegato di La Scogliera”.

Sale anche la raccomandazione i KBW da 12,4 a 15 euro, in considerazione del fatto che l’operanzioe “dovrebbe essere percepita come amichevole” dagli azionisti.

Su anche la valutazione di Equita, che porta il Target price a 14 da da 11,6 euro, ritenendo che “l’operazione, qualora si concretizzasse in un effettivo rafforzamento patrimoniale di IF, confermerebbe l’impegno della famiglia Furstenberg di migliorare la posizione di capitale della banca, trovando soluzioni alternative alla fusione inversa tra IF e La Scogliera che avrebbe portato a una diluizione nel controllo della società”.

Anche Intermonte commenta positivamente la vicenda, ricordando che “l’operazione si inquadra con successo in un progetto già annunciato da La Scogliera nel 2019 e volto a portare a compimento una serie di operazioni idonee a rafforzare ulteriormente la struttura di capitale di Banca Ifis senza stravolgere la struttura di controllo”.