Banca Ifis, Corcos: passaggio consigliere a maggioranza è uno scandalo

editato in: da

(Teleborsa) – “Quello è uno scandalo, lo stigmatizziamo, lo trovo assolutamente vergognoso, un’assenza di rispetto di impegni presi”, questo il commento del presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, sul passaggio di Daniele Santosuosso, in passato consigliere di amministrazione di Banca Ifis candidato nella lista di minoranza dalla stessa Assogestioni, alla compagine di maggioranza sostenuta dal primo azionistaLa Scogliera, in vista dell’assemblea del 19 aprile chiamata a rinnovare il CdA.

“Valuteremo se procedere legalmente contro questo signore”, “purtroppo la scelta è individuale, non possiamo fare niente – ha spiegato Corcos a margine del Salone del Risparmio – . Noi ci rimettiamo alla responsabilità dell’individuo, stante determinati accordi con il comitato gestori, poi se uno non si attiene noi non possiamo fare nulla”.