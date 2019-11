Banca Ifis, cede immobile Milano a Merope

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Ifis ha sottoscritto un contratto con Merope Asset Management per la cessione dell’immobile situato in Corso Venezia 56

a Milano per un corrispettivo di 50,5 milioni di euro.

La cessione consentirà di realizzare una plusvalenza pre-tasse di circa 25 milioni di euro che verrà iscritta nell’esercizio 2020 oltre a un risparmio annuo, a regime, di costi operativi di circa 1,5 milioni di euro.

La transazione verrà completata nel primo semestre 2020.

Banca IFIS è stata assistita da Mediobanca in qualità di financial advisor e dallo Studio Bonelli Erede

in qualità di advisor legale.