Banca IFIS, CdA approva progetto di bilancio 2017 e proposta dividendo

(Teleborsa) – Banca IFIS ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2017 ed ha confermato i risultati preliminari presentati l’8 febbraio scorso.

É stato inoltre proposto all’Assemblea degli Azionisti, che si riunirà in data 19 aprile 2018, il pagamento di un dividendo pari a 1 euro per azione con stacco cedola il 23 aprile 2018, record date il 24 aprile 2018 e messa in pagamento dal 25 aprile 2018.