Banca Ifis blocca le trattative con Credito Fondiario

(Teleborsa) – Troppe le difficoltà riscontrate da Banca Ifis per continuare le trattative con Credito Fondiario. Il Consiglio di amministrazione dell’istituto veneto ha deliberato l’abbandono definitivo delle contrattazioni in quanto si sarebbero palesate diverse criticità nel riuscire a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti coinvolte. La scelta blocca, di conseguenza, il passaggio alla fase di due diligence.

A rendere nota la decisione è l’A.D di Banca Ifis, Luciano Colombini, che, in un comunicato, afferma: “il mercato dei Non Performing Loans è e rimane strategico per Banca Ifis. Il nostro obiettivo è mantenere le condizioni per continuare a generare valore in futuro anche in presenza di un contesto regolamentare in evoluzione, continuando a investire sia nell’acquisto di portafogli sia nell’attività di servicing”.

Al momento a Piazza Affari il titolo dell’istituto segna un rosso del 6,96%