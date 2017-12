Banca Ifis, ancora operazioni sui crediti NPL per circa 330 milioni

(Teleborsa) – Banca Ifis ha concluso due operazioni di acquisto di portafogli di crediti deteriorati per un valore nominale complessivo di 336 milioni di euro.

Il primo accordo, concluso con Intesa Sanpaolo, è relativo ad un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing non garantiti pari a 2.400 posizioni, per un valore nominale di circa 85 milioni di euro. Il secondo portafoglio, acquistato da una realtà italiana attiva nel mercato NPL, comprende 21.000 posizioni per un valore nominale di circa 251 milioni di euro ed è composto principalmente da crediti al consumo (15%), bancari (75%) e per la parte restante da crediti automotive.

Ifis conferma l’attesa di acquisti complessivi di NPL nel 2017 per un valore nominale di 5 miliardi.