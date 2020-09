Banca Generali, tante iniziative per Milano ArtWeeek 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Generali ancora in prima fila nel sostegno all’arte e alla cultura, per promuovere assieme al Comune di Milano, per il seocndo anno consecutivo, la Milano ArtWeek 2020, una settimana tutta all’insegna di mostre, installazioni e attività di ogni genere.

L’edizione 2020, in programma dal 7 al 13 settembre, è in formato sia fisico che digitale, per rispettare le normative sanitarie attualmente in essere.

Anche Banca Generali, in qualità di partner del Comune, ha pensato a diverse iniziative, come il Museo del Novecento di Piazza del Duomo, a cui offre gratuitamente l’accesso sabato 12 settembre. All’ingresso del Museo, tutti i visitatori riceveranno inoltre in omaggio un libretto sviluppato da Banca Generali, nell’ambito dei propri programmi sociali di educazione finanziaria, per approfondire il concetto e il valore della sostenibilità esteso agli investimenti.

Da segnalare anche la mostra fotografica virtuale “Our Darkest Hour – It’s Radiant Time”, una gallery di fotografie scattate dall’artista veneziano Michele Alassio nella città lagunare nei giorni del lockdown. Le foto della raccolta saranno quindi acquistabili in formato fisico e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore di CBM Italia per sostenere progetti legati all’emergenza Covid-19 in Italia.

Per avvicinare anche i più giovani all’arte, Banca Generali ha pensato anche ad un filtro Instagram dedicato, scaricabile gratuitamente seguendo il profilo ufficiale di Banca Generali.