Banca Generali, raccolta positiva a gennaio per 393 milioni

(Teleborsa) – Banca Generali ha chiuso il mese di gennaio 2021 con una raccolta netta positiva per 393 milioni di euro, di cui 225 milioni in soluzioni gestite (57% del totale) e 192 milioni in risparmio amministrato. Questi dati confermano così la forte attenzione verso la riqualificazione del risparmio nel contesto di tassi d’interesse molto bassi o negativi.

A livello di prodotto, “ottima partenza” per i contenitori assicurativi che hanno fatto registrare una raccolta di 109 milioni. I contratti di Consulenza Evoluta (BGPA) sono saliti a fine gennaio di 143 milioni raggiungendo 6,15 miliardi a fine mese. La nuova produzione assicurativa è pari a 140 milioni.