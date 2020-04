Banca Generali, raccolta netta in crescita anche a marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Generali ha riportato a marzo una raccolta netta in crescita di 517 milioni di euro ,confermando il trend molto forte dei mesi precedenti, pur in un contesto drammaticamente mutato per il diffondersi della pandemia COVID-19.

Il mix della raccolta di marzo ha ovviamente risentito della estrema volatilità dei mercati finanziari internazionali, che in questo periodo hanno attraversato uno dei periodi peggiori degli ultimi decenni. Pressoché tutte le asset class sono state negativamente impattate dalla situazione eccezionale. Per questo non sorprende che i flussi si siano indirizzati in misura predominante verso la liquidità dei conti correnti o verso soluzioni amministrate (746 milioni nel mese e 1,35 miliardi da inizio anno). Tra le soluzioni amministrate segnaliamo la raccolta in prodotti strutturati per 69 milioni.

Nell’ambito della componente gestita, che segnala complessivamente un deflusso di 229 milioni, ottimo risultato per la SICAV LUX IM che ha realizzato una raccolta positiva di 92 milioni nel mese e 540 milioni da inizio anno, grazie alle formule di accumulo avviate negli ultimi mesi del 2019 per consentire un ingresso graduale sui mercati. Si segnalano flussi in uscita principalmente dai fondi di terzi e in misura più limitata da alcune linee di gestione. Anche i prodotti di risparmio gestito assicurativi sono risultati sostanzialmente stabili, confermando la natura difensiva di queste soluzioni che sono meno soggette alle variazioni di mercato.

Infine, anche a marzo il numero di contratti di consulenza evoluta (Advisory) è aumentato mentre gli asset complessivi si sono attestati a 4,6 miliardi, risentendo della situazione dei mercati.