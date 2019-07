Banca Generali, raccolta netta giugno positiva per 407 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Positiva la raccolta netta di Banca Generali nel mese di giugno, pari a €407 milioni, portando il dato cumulato da inizio anno ad oltre €2,8 miliardi da inizio anno.

Nel mese sono risultate particolarmente richieste le soluzioni gestite della SICAV LUX IM1 con oltre €256 milioni di raccolta netta (€1,0 miliardo da inizio anno), e prosegue l’interesse per le polizze BG Stile Libero che da inizio anno hanno registrato €176 milioni di raccolta.

Resta sostenuta la domanda anche di prodotti di risparmio amministrato tra cui in particolare segnaliamo €43 milioni di nuove emissioni di certificates (€205 milioni da inizio anno) e €35 milioni da cartolarizzazioni (€325 milioni da inizio anno).

Infine si evidenzia il forte risultato della consulenza evoluta (Advisory) che continua a trovare grande riscontro tra la clientela come testimonia il progresso di €400 milioni nel mese. Da inizio anno, le masse in consulenza evoluta sono cresciute del 78% rispetto ai €2,3 miliardi al 31 dicembre 2018 raggiungendo l’attuale livello di €4,0 miliardi.

“Un altro mese in decisa crescita per i flussi di raccolta con una domanda molto attenta alle caratteristiche distintive della nostra offerta in chiave di diversificazione e protezione – ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa – . Il bilancio del semestre conferma la forza dei nostri consulenti che si posizionano ai vertici del mercato di riferimento per professionalità e competenze. La volatilità e l’incertezza per le variabili economiche e geo-politiche sta avvicinando le famiglie alle opportunità della consulenza evoluta che consente di monitorare con accuratezza non solo gli asset finanziari ma il patrimonio nella sua interezza. La sostenibilità del nostro modello di business ci rende fiduciosi per il futuro”.