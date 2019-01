Banca Generali, raccolta netta 2018 a 5 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Generali ha realizzato nel 2018 una raccolta netta di 5,02 miliardi di euro. Nel solo mese di dicembre la raccolta netta è stata pari a 470 milioni, in crescita rispetto ai mesi precedenti nonostante la forte volatilità dei mercati, mentre la raccolta gestita si è attestata a 245 milioni.

Nell’ambito del gestito, l’attenzione s’è concentrata sui nuovi comparti della SICAV lussemburghese LUX IM (107 milioni nel mese, 758 milioni nell’anno) e nelle soluzioni assicurative. Tra queste si conferma elevato l’interesse per BG Stile Libero (59 milioni nel mese, 1.040 milioni nell’anno) e in crescita quello per le polizze di RAMO I (81 milioni nel mese, 575 milioni nell’anno) particolarmente apprezzate nei periodi di elevata volatilità dei mercati finanziari come a Dicembre.

I flussi di risparmio amministrato sono risultati particolarmente elevati il mese scorso di riflesso alla forte instabilità dei mercati, portando il totale da inizio anno a circa 2,8 miliardi. All’interno di questa voce sono compresi gli strumenti amministrati per la protezione e diversificazione del portafoglio, come i private certificate e le altre operazioni sul primario promossi dalla Banca (54 milioni nel mese e 680 milioni nell’anno).

Il servizio di consulenza evoluta ha superato a fine anno i 2,34 miliardi di masse.