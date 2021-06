Banca Generali, raccolta da inizio anno raggiunge 3 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Continua la crescita serrata della raccolta netta di Banca Generali con volumi (617 milioni a maggio, +52% a/a) per un totale di 3,07 miliardi (+33% a/a) da inizio anno. La composizione della raccolta si conferma trainata da soluzioni gestite (342 milioni nel mese) per un totale di 1,95 miliardi da inizio anno, pari al 64% della raccolta totale.

Tra i prodotti, continua l’accelerazione della domanda di contenitori finanziari e assicurativi (156 milioni nel mese, +147% a/a) per un totale da inizio anno di 837 milioni contro i 146 milioni dello scorso anno. La raccolta in fondi/Sicav retail si è confermata egualmente su ottimi livelli (186 milioni nel mese, 1.1 miliardo da inizio anno) con un forte contributo da parte di LUX IM (94 milioni, 599 milioni

da inizio anno).

Nel mese si segnala inoltre la crescita del risparmio amministrato 374 milioni trainato dall’acquisizione di nuova clientela con una temporanea crescita del conti correnti (228 milioni nel mese, 798 milioni da inizio anno) che ci si attende verrà riassorbita nel corso dei prossimi mesi.



La domanda del servizio di Consulenza evoluta a maggio si è confermata elevata ed è stata avviata su 132 milioni di nuove masse (709 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di 6,7 miliardi (+37% a/a, +12% da inizio anno).

“La domanda di consulenza finanziaria rimane particolarmente sostenuta in generale e particolarmente orientata alle soluzioni gestite. Un altro mese di flussi molto forti frutto del grande lavoro dei nostri consulenti al fianco delle famiglie – ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa -. La crescita che stiamo registrando in tutte le principali soluzioni d’offerta, in primis certamente quelle distintive nella sfera del gestito, confermano la versatilità di una gamma che ben si sposa con le esigenze di consulenza dei nostri clienti. Il crescente interesse di nuovi banker e nuovi clienti per la nostra realtà, ci rende ottimisti sulle prospettive per i prossimi mesi“.