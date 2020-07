Banca Generali, oltre 35mila spettatori per Beatrice Venezi e La Fenice

editato in: da

(Teleborsa) – Una prima volta da record: sono stati oltre 35mila le persone in diretta streaming per la prima di “Fenice Opera House is in the Air”, ciclo di eventi promossi dal Teatro La Fenice di Venezia per portare i capolavori della musica classica al grande pubblico, e sostenuto da Banca Generali che rinnova cosi` il proprio decennale impegno a sostegno della cultura e dell’arte italiana.

L’esordio del progetto ha visto il Maestro Beatrice Venezi – la prima direttrice italiana ad essere inserita da Forbes nella top 100 dei giovani leader del futuro – dirigere in via eccezionale l’Orchestra del Teatro La Fenice.

Nella mattinata di sabato 18 luglio, la spettacolare cornice del Teatro veneziano ha aperto le proprie porte al Maestro Venezi che ha cosi` guidato l’Orchestra de La Fenice nell’esecuzione dell’Adagio per archi di Samuel Barber in una diretta streaming attraverso i canali social del Teatro La Fenice, di Banca Generali e di Beatrice Venezi.

“Sono onorata di aver preso parte ad un progetto che ha come obiettivo quello di democratizzare la musica classica, genere che spesso viene erroneamente considerato come non alla portata di tutti”, ha commentato il Maestro Beatrice Venezi. “Esibirmi in uno dei luoghi simboli della cultura italiana con un brano come l’Adagio di Barber e` stato per me molto emozionante e mi auguro che questa iniziativa possa essere di buon auspicio per il futuro del nostro Paese in un momento cosi` particolare come quello che stiamo attraversando”, ha concluso Venezi.

“Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto che ha regalato a migliaia di italiani l’opportunita` di accedere ad uno dei teatri piu` belli del Mondo e ascoltare la perfetta armonia di un’orchestra che e` un vanto del nostro Paese. L’eleganza e la maestria nella direzione di Beatrice hanno inoltre portato quel valore aggiunto che insieme a lei vogliamo sfruttare per diffondere presso il grande pubblico la passione per la musica classica, da sempre riconosciuta come eccellenza italiana”, ha aggiunto Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato che nulla puo` fermare la cultura e la sua diffusione e che la sinergia tra impresa e istituzioni culturali sono fonte di opportunita` per l’intera comunita`. Grazie a Banca Generali per questo primo e importante traguardo”, ha concluso dichiara Andrea Erri, Direttore Generale della Fondazione Teatro La Fenice.