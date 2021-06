Banca Generali, Italian Angels for Growth avvia partnership con BG4Real a sostegno di startup e PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Angels for Growth (IAG), il piu` grande network italiano di “business angel”, si affianca a Banca Generali per il sostegno allo sviluppo delle startup e PMI italiane piu` innovative. IAG e Banca Generali hanno sottoscritto un accordo di partnership che prevede attivita` di coinvestimento e di condivisione di opportunita` tra IAG e BG4Real, il programma sviluppato da Banca Generali per creare un ponte tra risparmio privato ed economia reale.

L’accordo – spiega IAG in una nota – struttura la collaborazione tra IAG, che seleziona e valuta startup da proporre ai suoi soci (in maggioranza investitori privati), e gli investitori istituzionali come quelli selezionati da Banca Generali. L’obiettivo e` promuovere la crescita delle societa` italiane innovative, aprendole all’ingresso di nuovi capitali che ne favoriscano lo sviluppo veicolando “smart money” all’interno del tessuto delle startup e PMI italiane.

“Le startup, cosi` come le PMI, hanno bisogno di conoscenza e supporto, per questo e` fondamentale creare un ecosistema che lavori in sinergia, portando competenze professionali, network e finanziamenti – commenta il presidente di Italian Angels for Growth, Antonio Leone –. Ugualmente prezioso e` il contributo dei business angel cosi` come quello di grandi realta` consolidate quali Banca Generali, con la quale siamo lieti di aver siglato questa partnership per creare nuove opportunita` di valore contribuendo alla ripresa economica del Paese”.



L’accordo tra IAG e Banca Generali si inquadra all’interno dell’Ecosistema del programma di investimenti BG4Real. L’Ecosistema – sottolinea la nota – e` una rete di relazioni finalizzata allo scambio di informazioni ed alla condivisione di esperienze, che consente di intercettare con anticipo i trend ed i cambiamenti; individuare le opportunita` di investimento; accedere ad opportunita` di investimento esclusive o a capacita` limitata; monitorare da prospettive diverse l’evoluzione degli investimenti effettuati. Parimenti, Banca Generali entra a far parte del network di IAG, che gia` da anni collabora con una vasta rete di incubatori, acceleratori, fondi di venture capital e corporate partner italiani e internazionali.