Banca Generali, flussi di raccolta molto positivi

(Teleborsa) – La raccolta di Banca Generali a febbraio è cresciuta nei volumi e nel mix di prodotto confermando un avvio d’anno con una domanda molto forte in particolare per l’innovativa Sicav lussemburghese LUX IM. I flussi di raccolta totale nel mese si sono attestati a 539 milioni sfiorando il miliardo nei soli primi due mesi del 2020.

La componente gestita ha evidenziato una accelerazione rispetto al mese precedente in tutte le sue componenti più innovative: la nuova SICAV LUX IM ha infatti catalizzato l’attenzione nel gestito con 282 milioni nel mese portando il totale da inizio anno a 448 milioni mentre il nuovi contenitori assicurativi – BG Stile Libero e Lux Protection Life – hanno raccolto 118 milioni nel mese per un totale di 217 milioni da inizio anno.

Anche la raccolta amministrata ha mostrato una dinamica sostenuta con una raccolta di 166 milioni (245 milioni da inizio anno) quasi interamente impiegata nelle nuove emissioni di prodotti strutturati e cartolarizzazioni.

La volatilità dei mercati finanziari ha favorito la raccolta in depositi per 147 milioni (363 milioni da inizio anno), in attesa delle migliori opportunità da parte della clientela per riqualificare gli investimenti. Infine, a febbraio i contratti di consulenza evoluta (Advisory) hanno raggiunto i 4.9 miliardi di masse, con un progresso di 200 milioni da inizio anno.