Banca Generali chiude il 2017 con Valore Aggiunto Globale in salita

(Teleborsa) – Banca Generali conferma i risultati consolidati 2017 approvati lo scorso 9 febbraio 2018che ha visto l’anno scorso chiudersi con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro mentre nel solo quarto trimestre il risultato netto è salito del 52,2% a 56,8 milioni.

Alla luce dei risultati economici e della solidità patrimoniale rilevata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre alla prossima Assemblea la distribuzione di un dividendo per azione di 1,25 per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 23 maggio (payment date) con stacco cedola il 21 maggio.

Il Consiglio di Amministrazione in aggiunta agli indicatori finanziari tradizionali ha deciso di aderire alla Direttiva Europea 2014/95 che disciplina l comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario con particolare riferimento alle questioni ambientali, sociali, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione e aspetti legati al personale dipendente.

Pertanto in aggiunta agli indicatori finanziari tradizionali Banca Generali misura la ricchezza generata e distribuita a favore dei suoi stakeholder attraverso il Valore Aggiunto Globale (VAG). Nel 2017 il VAG è stato pari a 748,8 milioni di euro con un sensibile aumento del 21% rispetto all’anno precedente.

traverso il Valore Aggiunto Globale. Nel 2017 il VAG è stato pari a 748,8 milioni, in aumento del 21% rispetto all’anno precedente.

Banca Generali sottolinea in particolare l’impulso dato alle attività di formazione con oltre 21mila ore erogate, il 63% in più dell’anno precedente. Sul fronte dell’ambiente le iniziative volte a ridurre gli impatti diretti e indiretti hanno portato ad una riduzione del 13% dei gas GHG anche promuovendo una gestione più’ sostenibile della mobilità, e del 17% dei consumi di energia rispetto ai livelli del 2013.

Banca Generali, ritenendo fondamentali le tematiche Esg (Environmental, Social, Governance), ha istituito un apposito Comitato endo-consiliare denominato Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità al quale sono ascritti specifici compiti in materia di Sostenibilità’.