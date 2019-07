Banca Generali, aumentano ricavi e redditività del Gruppo

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Generali si lascia alle spalle il primo semestre con un deciso incremento della redditività e dei ricavi. Il periodo chiuso al 30 giugno ha evidenziato masse gestite e amministrate in crescita dell’8% a 62,9 miliardi e nuovi flussi netti di raccolta per 2,8 miliardi (il 5,5% delle masse iniziali).

L’utile netto è aumentato del 43% a 132,8 milioni di euro, miglior risultato semestrale nella storia della banca.

Esaminando nello specifico le principali voci di bilancio si evidenzia un margine di intermediazione in crescita del 22% a 272,7 milioni di euro. Le commissioni di gestione sono risultate pari a 313,8 milioni, in aumento del 2,5% trimestre su trimestre, in progressiva normalizzazione dopo la contrazione del quarto trimestre 2018 per effetto della volatilità dei mercati.

Il margine finanziario è pari a 39,6 milioni, in contrazione se confrontato con i 48,6 milioni dello scorso anno per il minore contributo delle componenti legate al trading. Al contrario, il margine d’interesse è cresciuto in maniera significativa a 33,6 milioni, segnando un più 20% grazie al reinvestimento delle scadenze di titoli e di un’ampia parte della liquidità detenuta di fine anno.

Il portafoglio di tesoreria della banca a fine periodo si attestava a 6,9 miliardi (+21% da inizio anno) evidenziando un profilo prudente in termini di duration complessiva pari a 1,7 anni e una maturity di 3,4 anni.

Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo primo semestre, in cui l’eccellente lavoro dei nostri consulenti ed il contributo positivo del mercato ci ha permesso di incrementare le masse di quasi 5,5 miliardi da inizio anno, raggiungendo un portafoglio complessivo vicino ai 63 miliardi”.

“Stiamo procedendo a pieno ritmo – ha aggiunto – nello sviluppo del nostro piano industriale con grande attenzione alle tematiche di innovazione e valore delle persone. La solidità della raccolta e la capacità di intercettare una fetta crescente di clientela private ci danno fiducia per la seconda parte dell’anno”.