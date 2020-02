Banca Generali, a Milano nuovo Hub per innovazione e formazione

editato in: da

(Teleborsa) – Uno spazio di formazione e innovazione per confrontarsi con l’evoluzione dei servizi di consulenza e sviluppare nuove soluzioni di investimento. Banca Generali ha presentato a Milano il proprio “Training & Innovation Hub”, un’area di social working digitale per i private banker dove lavorare in team e confrontarsi sulle tematiche legate al fintech e agli investimenti.

Il nuovo Hub – che occuperà due piani dello stabile di via Achille Mauri, all’angolo con lo storico stabile del Gruppo Generali – nel corso dell’anno vedrà 250 iniziative e il passaggio di oltre 2mila professionisti di Banca Generali, impegnati a rotazione in oltre in oltre 30 corsi di formazione per un totale che supere le 2mila ore. Previsto anche lo sviluppo di progetti che, in tema di innovazione, punteranno a coinvolgere anche realtà esterne come Microsoft o Datrix, i cui rappresentanti hanno partecipato alla tavola rotonda di presentazione del nuovo hub.

“Mettiamo al centro della nostra banca il professionista. Colui che si occupa delle esigenze dei nostri clienti deve avere a disposizione sia tutto il supporto digitale per aumentare esponenzialmente l’utilizzo delle informazioni che ha – e di conseguenza, il servizio che può portare ai nostri clienti – sia la tecnologia per anticipare quelle che possono essere le evoluzioni del nostro contesto e le esigenze dei clienti” ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa.

La giornata è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova sede di Banca Generali in Corso Italia. “Nei 5000 mq che si sviluppano dal primo al sesto piano – ha detto Marco Bernardi, vicedirettore generale della banca – ospiteremo i 150 private banker e relationship manager di banca Generali, che danno consulenza a oltre 15mila clienti per oltre 5,3 miliardi di risparmi di famiglie e imprese che nella città e nell’hinterland milanese ci hanno dato fiducia nel corso di questi anni”.