Banca Generali, a giugno raccolta netta di 729 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Generali ha registrato un raccolta netta pari a 729 milioni di euro a giugno, in aumento del 43% rispetto allo stesso mese del 2020. Questo dato porta il valore cumulato da inizio anno a 3,8 miliardi di euro (+35% anno su anno), cifra che fa raggiungere alla banca con sei mesi d’anticipo il target di raccolta netta prevista nel piano industriale triennale 2019-2021 di 14,5 miliardi complessivi nel triennio.

Nel sesto mese dell’anno, le soluzioni gestite sono cresciute del 56% a 540 milioni di euro e del 105% da gennaio su base annuale, portando il totale del 2021 a 2,5 miliardi di euro. Il risparmio amministrato risulta sostenuto per l’aumento della liquidità (324 milioni di euro nel mese, 1,1 miliardi da inizio anno) che Banca Generali si attende temporaneo e legata all’acquisizione di nuova clientela. La domanda del servizio di Consulenza Evoluta BGPA prosegue con 106 milioni di euro (815 milioni da inizio anno) di nuove masse nel mese per un totale di 6,8 miliardi di euro (+33% a/a).

L’AD e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha parlato di “un altro mese molto forte per la banca, che ha chiuso il primo semestre con dati record per la struttura esistente sia per dimensione che per qualità della raccolta”. “Le gestoni tematiche e l’advisory evoluta si confermano elementi distintivi della nostra offerta e in questo senso l’arrivo tra poche settimane di tante nuovi comparti esclusivi arricchirà ulteriormente la nostre preposizione commerciale – ha continuato Mossa – In un clima di cautela per i picchi toccati dai mercati e per le complessità di alcuni investimenti, guardiamo con fiducia al proseguimento della raccolta per la seconda parte dell’anno”.