Banca Finnat, utile in calo nel I semestre. Cresce il margine d’interesse

(Teleborsa) – Banca Finnat chiude il primo semestre con un utile in calo a 2,1 milioni, dai 4,3 milioni dello stesso periodo del 2019 ma prevede di poter realizzare “un risultato consolidato 2020 comunque positivo e superiore a quello dell’esercizio 2019”. È quanto rende noto l’istituto in una nota dopo l’approvazione, da parte del Cda, della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020.

“Sul risultato – si legge nella nota – incidono le rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie per 1,8 milioni a fronte di riprese di valore per 0,7 milioni del semestre 2019″. L’istituto romano rileva come “gli impatti più significativi della pandemia da Covid-19 sul risultato atteso per l’esercizio 2020 potrebbero riscontrarsi relativamente ai maggiori accantonamenti previsti a fronte dell’incremento del rischio di credito delle attività finanziarie”.

Nel primo semestre Banca Finnat ha realizzato un margine di interesse in aumento del 6,3% a 8,3 milioni di euro. L’incidenza del margine d’interesse sul margine d’intermediazione cresce dal 22,2% al 25,6 per cento. Le commissioni nette si attestano a 23,4 milioni da 25,7 milioni del primo semestre del 2019 (-9,1%) ma risentono di minori commissioni per 1,5 milioni di euro derivanti dal conferimento del ramo d’azienda da parte della controllata Investire Sgr a Redo Sgr.

Il margine d’intermediazione è pari a 32,5 milioni da 35,2 milioni al 30 giugno 2019 (-7,7%). Il cet 1 capital ratio è pari al 35,7 per cento.