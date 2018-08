Banca Finnat, margine di interesse e commissioni in aumento nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Finnat ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 2,387 milioni di euro, in discesa rispetto agli 11,905 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio sul quale aveva inciso (per 11,650 milioni) la plusvalenza conseguita a seguito della vendita della partecipazione in London Stock Exchange.

Il margine d’ intermediazione è pari a 32,744 milioni di euro e si confronta con i 40,266 milioni dello scorso anno. Al netto del contributo derivante dalla vendita delle azioni London Stock Exchange, tale voce appare in crescita del 14%.

Le commissioni nette sono aumentate del 18,7% a 24,863 milioni di euro mentre il margine di interesse è balzato del 19,4% a 5,098 milioni.

Il Gruppo presenta un CET 1 capital ratio del 29,6%.