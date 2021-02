Banca Finint, conti 2020: risultati positivi in anno di riassetto

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Finint ha chiuso il 2020 con un utile lordo consolidato di 18,8 milioni, in lieve calo rispetto ai 20,8 milioni del 2019 dovuto per più di 1 milione al sostenimento di costi non ricorrenti relativi all’operazione di riorganizzazione, mentre l’utile netto consolidato è di 21,1 milioni di euro, in aumento del 43,5% su base annuale grazie a componenti non ricorrenti.

Il margine finanziario e da servizi è di 56,1 milioni di euro (+5,8% rispetto all’esercizio precedente), con commissioni nette che ammontano a 49,8 milioni di euro (+5,6% sul 2019), mentre il margine di intermediazione è pari a 57 milioni di euro (+3,2% a/a). Il risultato netto della gestione finanziaria e da servizi ammonta a 54,7 milioni di euro, in crescita rispetto al dato del 2019 (53,5 milioni).

I costi operativi di gruppo si attestano a fine anno a 35,9 milioni di euro, in crescita del 10% (7% al netto dei costi non ricorrenti) rispetto all’anno precedente, e riflette in particolare la creazione di nuova occupazione (+19 unità).

“Banca Finint ha registrato risultati più che positivi, così come l’area ex Securitisation Services che nella sua rodata attività ha saputo cogliere occasioni positive, mentre Finint SGR prosegue nella sua espansione di masse gestite e nuovi prodotti – ha dichiarato Enrico Marchi, presidente di Banca Finint – Pur in una situazione di generale incertezza siamo confidenti che la banca possa proseguire i piani futuri forte della sua solida posizione patrimoniale e della sua capacità di adattarsi a contesti complessi e sfidanti come quelli che il Covid ci ha presentato”.

La controllata Finint SGR ha chiuso il 2020 con una crescita dell’utile netto del 23,5% arrivando a quota 2,4 milioni di euro (contro un risultato 2019 pari a 2 milioni di euro). L’espansione ha riguardato sia il settore mobiliare con il lancio del nuovo fondo Efesto sia quello del Real Estate grazie in particolare ai fondi di social housing, che stanno completando gli investimenti previsti da piano.

Nel 2020 Banca Finint è stata interessata da un processo di riordino delle società controllate. C’è stata una semplificazione della struttura del gruppo con la fusione per incorporazione nella società capogruppo di tre società interamente controllate: Securitisation Services Spa (cartolarizzazioni, covered bond e finanza strutturata), Finint Corporate Advisors Srl (finanza straordinaria d’impresa) e FISG Srl (finanza strutturata). A fine 2020 la banca ha inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione con l’ingresso e nominato Fabio Innocenzi come nuovo amministratore delegato.