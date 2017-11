Banca Fideuram annuncia i migliori risultati commerciali di sempre

(Teleborsa) – Al termine dei primi nove mesi del 2017 le masse amministrate dal Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking erano pari a

211,7 miliardi, in crescita di 13,7 miliardi (+7%) rispetto al 31 dicembre 2016 e di quasi 20 miliardi (+10%) rispetto al 30 settembre 2016. La crescita delle masse rispetto alla fine del 2016 è riconducibile sia all’eccellente andamento della raccolta netta (+10,3 miliardi) sia alla buona performance di mercato dei patrimoni (+3,4 miliardi). L’analisi per aggregati evidenzia come la componente di risparmio gestito, pari a 147,5 miliardi, rappresenti il 70% delle masse amministrate.

L’utile netto consolidato si è attestato 662 milioni, in crescita di 77 milioni (+13%) rispetto ai primi nove mesi del 2016.

I coefficienti patrimoniali consolidati di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, calcolati in base alle regole di Basilea 3, si confermano ampiamente al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla normativa. In particolare, al 30 settembre 2017 il Common Equity Tier 1 ratio è risultato pari a 15,5%.

Paolo Molesini, Amministratore Delegato e Direttore Generale della società, ha dichiarato: “La forza dei nostri risultati sta nella loro continuità, coerenza con il livello di servizio e sostenibilità. Continuità in quanto, trimestre dopo trimestre, prosegue la nostra crescita, in termini di nuova clientela, raccolta e generazione di utile, stabilendo ogni volta nuovi record. Coerenza con il modello di servizio perché i nostri margini sono interamente riconducibili alla nostra attività di consulenza, che trova nel risparmio gestito la sua espressione più compiuta. Sostenibilità per via del grande equilibrio tra crescita dei ricavi, alimentata da nuovi clienti e private banker, e attento

presidio dei costi. L’unione di questi elementi rappresenta la premessa ideale per i nostri risultati futuri”.