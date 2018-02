Banca Farmafactoring, BFF completa la cessione del 10,1% del capitale

(Teleborsa) – BFF Luxembourg S.à r.l. annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding avente ad oggetto azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.. In particolare, BBF Lux, in virtù dell’ammontare delle domande pervenute, ha determinato di incrementare il numero delle azioni ordinarie di BFF oggetto di cessione nell’ambito dell’Offerta. Pertanto, BFF Lux comunica di aver ceduto a investitori istituzionali n. 17.250.000 azioni ordinarie detenute in BFF, corrispondenti al 10,1% del capitale azionario della Società, al prezzo di Euro 5,75 per azione.

Il regolamento dell’operazione è previsto in data 23 febbraio 2018.

Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa Euro 99,2 milioni.

Successivamente alla conclusione dell’Offerta, BFF Lux continua ad essere l’azionista di riferimento di BFF, mantenendo una partecipazione pari al 45,7% del capitale sociale della Società. L’operazione, inoltre, comporterà un aumento del flottante di BFF.