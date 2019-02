Banca Farmafactoring avvia un nuovo programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – BFF Banking Group ha comunicato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie secondo il quale la Banca potrà acquistare un massimo di 390.000 azioni ordinarie proprie, corrispondenti allo 0,23% delle azioni componenti il capitale sociale, per un importo massimo in denaro allocato al programma pari a 1.680.000 euro.

L’attuale autorizzazione assembleare cesserà di avere efficacia il 5 ottobre 2019, ossia alla scadenza dei diciotto mesi decorrenti dalla data della relativa delibera.

Alla data odierna Banca Farmafactoring detiene, direttamente o per mezzo di società controllate, 41.552 azioni proprie, rappresentanti lo 0,024% delle azioni componenti il capitale sociale.

Nel frattempo in Borsa ottima performance per la Banca che scambia in rialzo del 3,29%.