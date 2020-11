Banca d’Italia, Franco: sostegno a economia indispensabile ma debito pubblico da record

editato in: da

(Teleborsa) – L’intervento pubblico a supporto dell’economia durante la crisi da Covid-19 è indispensabile per affrontare l’emergenza ma la conseguenza diretta sarà un incremento da record del debito pubblico.

È quanto affermato dal direttore generale della Banca d’Italia, Daniele Franco, secondo cui “nelle circostanze attuali, per sostenere la domanda aggregata, è necessario un considerevole stimolo fiscale. Tuttavia, quello stesso stimolo solleva nuove sfide, perché si tradurrà in un aumento record del debito pubblico in tutto il mondo”.

“Le politiche non convenzionali – ha spiegato Franco al workshop congiunto ‘Banca d’Italia/Suerf – The European money and finance forum’ – adottate nell’ultimo decennio dalle banche centrali di tutto il mondo si sono dimostrate efficaci. L’esperienza acquisita nell’ultimo decennio con i nuovi strumenti di politica monetaria deve guidare la scelta di strumenti non convenzionali che le banche centrali dovrebbero conservare nella loro cassetta degli attrezzi. Non c’e’ dubbio che molti degli strumenti impiegati negli ultimi anni rimarranno in uso nel prossimo futuro”.