Banca Centro Emilia, assemblea approva bilancio 2020

(Teleborsa) – L’assemblea dei soci di Banca Centro Emilia ha approvato a maggioranza assoluta tutti i punti all’ordine del giorno, fra cui il bilancio d’esercizio 2020 che ha segnato un utile netto di 2,48 milioni di euro. Oltre l’83% del risultato d’esercizio viene portato a riserva, innalzando il Common Equity Tier One ratio dal 14,55% del 2019 al 17,01%. Saranno inoltre distribuiti ai soci, in relazione al possesso delle quote sociali, circa 300 mila euro sottoforma di dividendo.

La banca di credito cooperativo – che fa parte del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed è presente con 28 filiali nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia – ha inoltre destinato 50 mila euro dell’utile a beneficenza e mutualità che andranno in larga misura a beneficio delle borse di studio destinate a soci o figli di soci.

“Non è semplice parlare del bilancio 2020 e di prospettive future, dopo un anno di grave emergenza sanitaria – ha commentato il presidente Giuseppe Accorsi – Di fronte a tutto questo, presentare anche quest’anno un bilancio positivo acquisisce ancor più valore ed è dimostrazione del nostro legame col territorio che emerge ancor di più nelle situazioni di emergenza, prima col terremoto del 2012 ed oggi con la pandemia”.