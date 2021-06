Banca centrale turca, tasso sempre al 19% ma orientamento più hawkish

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca centrale turca (CBRT) ha lasciato il tasso di riferimento stabile al 19%, per il terzo mese consecutivo, come atteso dagli analisti. Nello statement rilasciato al termine della riunione del Monetary Policy Committee è però possibile scorgere un orientamento “hawkish”, ovvero un atteggiamento “da falco” e dunque orientato ad una politica monetaria restrittiva. Ancora una volta, la Banca centrale ha descritto la prioria posizione monetaria come “tight”, dopo aver sostituito il termine con “current” il mese scorso, oltre che aver aggiunto la parola “decisamente” al suo impegno a mantenere intatta la politica monetaria fino a un calo significativo dell’inflazione.

“Oltre ai recenti fattori di costo basati sui prezzi all’importazione, le condizioni della domanda, i vincoli di offerta in alcuni settori e gli alti livelli di aspettative di inflazione continuano a rappresentare rischi per il comportamento dei prezzi e le prospettive di inflazione – si legge nella nota della CBRT – D’altro canto, si è cominciato a osservare l’impatto dell’inasprimento monetario sul credito e sulla domanda interna. Tenendo conto degli elevati livelli di inflazione e delle aspettative di inflazione, l’attuale orientamento restrittivo della politica monetaria sarà mantenuto con decisione fino al raggiungimento del significativo calo del percorso previsto dal Rapporto sull’inflazione di aprile“.

“La Central Bank of the Republic of Turkey continuerà ad utilizzare con decisione tutti gli strumenti disponibili per il perseguimento dell’obiettivo primario della stabilità dei prezzi – si legge ancora nel comunicato – Il tasso ufficiale continuerà a essere determinato a un livello superiore all’inflazione per mantenere un forte effetto disinflazionistico fino a quando forti indicatori non indicheranno un calo permanente dell’inflazione e l’obiettivo a medio termine del 5% sarà raggiunto”.