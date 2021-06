Banca centrale svizzera, confermata politica monetaria espansiva

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca centrale svizzera ha confermato la propria politica monetaria espansiva, mantenendo a -0,75% il tasso guida BNS e il tasso di interesse sugli averi a vista detenuti sui suoi conti, e ribandendo la propria disponibilità a intervenire all’occorrenza sul mercato dei cambi. “Nel farlo considera la situazione valutaria complessiva – si legge nel comunicato – Il franco continua ad avere una valutazione elevata. La politica monetaria espansiva assicura condizioni di finanziamento favorevoli, contribuisce a un adeguato approvvigionamento dell’economia con crediti e liquidità e contrasta la pressione al rialzo sul franco”.

L’inflazione è ora attesa allo 0,4% per il 2021 (in aumento rispetto al +0,2% della stima precedente) e allo 0,6% sia per il 2022 che per il 2023. Per l’anno in corso, la Banca centrale si aspetta una crescita del PIL pari circa al 3,5%. La revisione al rialzo rispetto a marzo è da ricondursi principalmente al fatto che nel primo trimestre la flessione del PIL in Svizzera è risultata inferiore a quanto previsto.

“Alla luce delle capacità produttive non ancora pienamente utilizzate e della nostra previsione di inflazione moderata, la nostra politica monetaria espansiva rimane appropriata – ha commentato Thomas Jordan, presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale svizzera – Il forte ancoraggio delle aspettative di inflazione riflette la fiducia nel fatto che la stabilità dei prezzi in Svizzera sia garantita e depone a favore del proseguimento della nostra politica attuale, con la quale sosteniamo l’ulteriore ripresa dell’economia elvetica”.