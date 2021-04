Banca centrale cinese, volatilità mercati continua a esporre imprese a rischi significativi

editato in: da

(Teleborsa) – I rischi finanziari che il Paese ha accumulato nel corso degli anni, uniti alla volatilità che stanno attraversando i mercati finanziari globali, espone banche e imprese cinesi a significativi rischi, nonostante l’economia del dragone rosso si sia ripresa dopo la fase più acuta della pandemia. È l’avvertimento arrivato da Zou Lan, direttore del dipartimento dei mercati finanziari della Banca popolare cinese.

Questi rischi vanno da “oscillazioni” nei mercati azionari e obbligazionari, a potenziali insolvenze obbligazionarie nelle società immobiliari, ha detto Zou Lan durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta CNBC. “Un piccolo numero di imprese di grandi dimensioni si trova ancora in un periodo di esposizione ai rischi, mentre diverse imprese di qualità media e bassa devono ancora affrontare difficoltà di finanziamento e rischi di insolvenza piuttosto elevati“, ha osservato, sottolineando la volatilità di “mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime”.

Particolarmente a rischio sarebbero le imprese immobiliari di medie e piccole dimensioni altamente indebitate, ha sottolineato il funzionario della Banca centrale, in quanto l’aumento dei prezzi delle case in alcune città “calde” è significativo e non può essere sottovalutato. Zou Lan non ha comunque fornito dettagli su come sarebbero stati affrontati i problemi che ha segnalato.

(Foto: Marci Marc)