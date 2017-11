Banca Carige, un’offerta su Creditis rinuncia a condizione su scadenza

(Teleborsa) – Banca Carige comunica che ieri, 22 novembre 2017, uno degli offerenti coinvolti nella procedura competitiva indetta dalla Banca per la

cessione di Creditis, ha rinunciato alla condizione – che prevedeva l’accettazione della sua offerta vincolante entro il 22 novembre 2017 – contenuta nell’accordo di subgaranzia di prima allocazione sottoscritto con Equita SIM, eliminando il relativo riferimento ferme restando le altre condizioni ivi previste.

Lo si legge in un comunicato dell’Istituto ligure che, come noto, ha avviato la cessione di asset per il rafforzamento patrimoniale. Tra questi figura, appunto, il business del credito al consumo, attraverso la dismissione del 100% della partecipazione in Creditis.